Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

TFF 1´inci Lig´de 16´ncı haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, Eskişehirspor´u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 19.00´da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Mert Güzenge´nin düdük çalacağı maçta, yardımcı hakem olarak Kemal Mavi ve Ogün Kamacı görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gökhan Özbulut olacak.

REKABET, RAKAMLARA YANSIDI

Tarihsel rekabete sahip iki ekip, daha önce 76 resmi maçta karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda Bursaspor 28 kez gülen taraf olurken, Eskişehir temsilcisi ise 23 maçtan galibiyetle ayrıldı. 25 mücadelede ise taraflar birer puana razı oldu. Bursa´daki 37 maçta ev sahibi 20 galibiyet elde ederken; 13 maç berabere bitti, Eskişehirspor ise 4 kez kazandı.

BURSASPOR YÜKSELİŞTE

Son haftalarda yakaladığı ivme ile çıkışa geçen Bursaspor, yeniden zirve yarışına dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupası´nda da yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, son 3 lig maçında 7 puanı hanesine yazdırdı. Eskişehirspor ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 2 maçında 2 puan topladı. Son iki mücadelede Eskişehir ekibi, ortaya koyduğu iyi futbol ile dikkat çekti.

SARI ALARM



Kritik Eskişehirspor maçı öncesi Bursaspor´da sarı kart alarmı yaşanıyor. Takımda sürekli olarak forma giyen isimler Ali Akman, Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Emirhan Aydoğan ve Ramazan Keskin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Eskişehirspor karşında sarı kart görmeleri halinde Keçiörengücü maçında cezalı duruma düşecek.



HÜCUMU ÖN PLANDA



Bursaspor, ligde 28 kez gol sevinci yaşarken aynı zamanda 18 takım arasında en golcü ekiplerden biri konumunda. Tüm lig maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başaran Bursa ekibinde, 11 farklı oyuncu gole katkıda bulundu. Eskişehirspor ise yalnızca 9 gol kaydederken, bu goller ise 6 farklı oyuncudan geldi. Eskişehir ekibi, deplasmandaki 7 maçında da sadece 4 gol kaydetti.

ALTINORDU MAÇINI YÖNETTİ

Maçın hakemi Mert Güzenge, daha önce Bursaspor´un bir maçını yönetti. Bu sezon Altınordu deplasmanında oynanan mücadelede Bursa temsilcisi, sahadan 2-0´lık galibiyetle ayrılarak ilk 3 puanını aldı. Güzenge, Eskişehirspor´un ise 3 maçını yönetti. Eskişehir ekibi ise bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.