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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'i açıkladı

        Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'i açıkladı

        TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, bir dönem Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique ile 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Lewis Baker'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        Bursaspor, Henrique ve Baker'i açıkladı!

        TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları hız kazandı.

        Yeşil Beyazlılar, Portekiz ekibi Alverca'da oynayan eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique'yi ve İngiliz temsilcisi Stoke City'de top koşturan eski Trabzonsporlu Lewis Baker'i renklerine bağladığını açıkladı.

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