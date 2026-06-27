Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'i açıkladı
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, bir dönem Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique ile 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Lewis Baker'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 27 Haziran 2026 - 22:59 Güncelleme:
TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları hız kazandı.
Yeşil Beyazlılar, Portekiz ekibi Alverca'da oynayan eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique'yi ve İngiliz temsilcisi Stoke City'de top koşturan eski Trabzonsporlu Lewis Baker'i renklerine bağladığını açıkladı.
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