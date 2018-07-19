Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, Avustralya formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden sol bek oyuncusu Aziz Behich, kulübün resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezon olduğunu ifade eden Behich, “Dünya Kupası bir futbolcu için en yüksek seviye. Dünya Kupası'nda oynamak çocukluk hayalimdi, bunu başardım. Bizim için kısa oldu, daha fazla gidebileceğimizi düşünüyordum ama maalesef olmadı. Her zaman kendimi geliştirmeye ve takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Benim için geçen yıl iyi bir sezon oldu. Bursaspor olarak her zaman üst seviyelerde olmalıyız. Bu sene inşallah sezona iyi bir şekilde hazır oluruz” dedi.
“İNŞALLAH BİR DÜNYA KUPASI DAHA GÖREBİLİRİM"
Dünya Kupası’nın ortamının güzel olduğunu dile getiren Aziz, “İyi çalıştık, çok iyi oyuncularımız vardı ama sonucu beklediğimiz gibi değildi. İlk maçta biraz şanssızdık, ikinci maçta berabere kaldık. Yine de güzel bir turnuvaydı. Önümüzde Asya Kupası var. 2015'te kazanmıştık, umarım yine kazanırız. İnşallah bir Dünya Kupası daha görebilirim” diye konuştu.
“UMARIM ÇOK GÜZEL BİR SENE OLUR"
Uzun yıllardır Bursaspor forması giydiğini hatırlatan Behich, “İlk geldiğim günden itibaren Bursaspor, aile kulübü gibi diyebilirim. Bu sene de hiçbir şey değişmedi, arkadaşlıklar güzel olduğunda saha içine de bunu yansıtıyoruz. Umarım çok güzel bir sene olur. Benim oyun anlayışım daha çok atak üzerine. Yeni hocalarımız geldi, onların sistemine uymak lazım. Onlar bizi en iyi şekilde çalıştırıyor. Ben her sene yaptıklarımın üstüne koymaya çalışıyorum bu sene de öyle olacak” dedi.
“SAMET HOCADAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRLER"
Her sene altyapıdan çok yetenekli genç oyuncuların geldiğini ifade eden Aziz Behich, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz onlara yardımcı oluyoruz, bu kamp onlar için çok önemli. Oynamasalar bile ortamı görmeleri iyi oluyor. Samet hoca gibi bir hoca başlarında ve ondan çok şey öğrenebilirler. Her zaman Bursaspor'un altyapısı yüksek yerlere geliyor ve inşallah böyle devam eder."
VAR YORUMU
VAR sistemini de değerlendiren Aziz, “Futbol hatalı bir oyun, biri mutlaka hata yapar. Video Yardımcı Hakem Sistemi yeni bir sistem. Maç çok değiştiği için sevmiyorum bu yüzden” dedi.
“BİZE EKSTRA ENERJİ VERİYORLAR"
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Taraftarların maçlarda hep yanlarında olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, “Taraftarlarımızın iki sezondur çok zorluk çektiklerini biliyorum. Bizi bırakmadılar, maçlarda hep yanımızda oldular. Bize ekstra enerji veriyorlar, inanıyorum ki bu sezon da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak” şeklinde konuştu.
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