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Bursaspor stadının ismi değişti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve ekonomik olarak zor günler geçiren Bursaspor’a Sütaş’tan sponsorluk desteği geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun ismi, 2023-2024 sezonu için ‘Sütaş Timsah Park’ olarak değiştirildi

Bursaspor stadının ismi değişti
İHA

Bursaspor Kulübü ile Sütaş markası bir araya geldi. Yeşil-beyazlı takımın maçlarını oynadığı stadyumun ismi Sütaş Timsah Park oldu. Sponsorluk anlaşması, Bursaspor’un futbolcu fabrikası olan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basına kapalı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı törende Bursaspor Başkanı Furkan Banaz ile Sütaş Bölge Müdürü Murat Altun anlaşmaya imza attı.

''BURSASPOR'A GÜÇLÜ BİR DESTEK OLDU''

İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Banaz, “Bursa’mızın köklü şirketlerinden Sütaş ailesine, bu süreçte bizlere öncülük eden bakanımıza, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bursaspor camiası adına teşekkür ederim Daha önceki süreçlerde hem yönetimlerde hem de farklı alanlarda Bursaspor’a destekleri olmuştu. Bugün de yine Bursaspor’un içinden geçmiş olduğu sıkıntılı dönemde güçlü bir desteği Sütaş tarafından Bursaspor’a 2023-2024 sezonu için ifade etmiş oldular” diye konuştu.

VARANK: BURSALI SİZİ OMUZLARINDA GEZDİRİR''

İmza törenin ardından Bursaspor Teknik Sorumlusu Özer Hurmacı ve futbolcularla antrenman öncesi bir araya gelen Bakan Varank, futbolcuların ve teknik heyetin şehrin beklentilerini karşılayacağına inandığını kaydederek “Şu takım başarılı bir şekilde yürüsün, Bursalı sizi omuzlarında gezdirir. Sizleri takip edeceğiz. Ben taktik vermekten anlamam ama size gönülden desteğimizi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu. Programa Anadolu rengi Togg ile gelen Varank, antrenman sahasında futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursasporlu futbolcular da Togg’a ilgi gösterdi.

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