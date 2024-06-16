Bursaspor’da transfer tahtası açıldı

Bu sezon Spor Toto 2. Lig'den düşen köklü kulüp Bursaspor, transfer tahtasını açdı. Yeşil-beyazlıların başkanı Enes Çelik, transfer tahtasıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu.

Çelik, “Öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu özel günde sizlere müjdeli bir haberi de duyurmak istedik. Transfer tahtasıyla ilgili bir süredir yoğun şekil yürüttüğümüz görüşmelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Camia için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla” diyerek transfer tahtasının açıldığını resmen açıklamış oldu.

Enes Çelik bu açıklamanın ardından da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Başkan Çelik şunları söyledi: