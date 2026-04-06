Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte OKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2026-İOKBS) için geri sayım başladı. 9 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından öğrenciler sınav için son hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2026 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son günlerde öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen konuların başında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2026-İOKBS) geliyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrencileri desteklemeyi amaçlayan bu sınav, hem öğrencilere hem de velilere güven sağlıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav takvimine göre İOKBS sınavı 26 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

        İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınava katılacak adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınavdan en az 7 gün önce erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarını kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden belgelerini görüntüleyebilir ve PDF olarak bilgisayarlarına indirebilirler.

        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 1 Haziran tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sınavla ilgili itirazlarını; sorular, cevap anahtarları ve sonuçların yayımlanmasının ardından en geç 5 takvim günü içinde, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak iletebilecekler.

