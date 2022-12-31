Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Büşra Pekin evli mi, kilosu ve boyu kaç?

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Özellikle sosyal medyada popüler isimlerden biri olan Büşra Pekin günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konuklarından biri olan Büşra Pekin'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında ve nereli? işte Büşra Pekin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin 30 Haziran 1982 tarihinde Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Büşra Pekin aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

BÜŞRA PEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2007 Kutsal Damacana Selen Başrol Oyuncusu

2009 Neşeli Hayat Ayla Şenyurt Başrol Oyuncusu

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar Hatice Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı

2010 Gişe Memuru Nevra Yardımcı Karakter

2013 Mutlu Aile Defteri İsmet Taşyumruk Başrol Oyuncusu

2014 İtirazım Var Nebahat Kuzu Başrol Oyuncusu

2014 Hadi İnşallah Pucca Başrol Oyuncusu

2014 Mucize Gülten (Güle) Başrol Oyuncusu

2015 Nadide Hayat Konuşan Kaplumbağa Seslendirme

2016 Benim Adım Feridun Hayal Başrol Oyuncusu

2017 Kolonya Cumhuriyeti Mualla Başrol Oyuncusu

2019 Fırıncının Karısı Ferdane Başrol Oyuncusu

2020 Bayi Toplantısı Övgü Başrol Oyuncusu

TV DİZİLERİ

Yıl Başlık Rolü Notlar

2002 En Son Babalar Duyar Esma Konuk Oyuncu

2003 Hayat Bilgisi Öğrenci Figüran

2006 Bir Demet Tiyatro Songül Konuk Oyuncu

2006 Fırtına Melahat Yardımcı Karakter

2008 Sınıf Melek Yardımcı Karakter

2008-2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar Büşra Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı

2010 Geniş Aile Behice Konuk Oyuncu

2011 Muhteşem Yüzyıl Şirin Hatun (Bohçacı Şirin) Konuk Oyuncu

2011 Aşağı Yukarı Yemişlililer Menekşe Başrol Oyuncusu/Senaryo Yazarı

2012 Annem Uyurken Defne Başrol Oyuncusu

2012 İşler Güçler Ecevit Tersyatan (Ece) Yardımcı Karakter

2014-2015 Kardeş Payı Ev sahibi kadın Konuk Oyuncu (1, 23.Bölüm)

TV PROGRAMLARI

Yıl Başlık Rolü Notlar

2014 Kim O Hatice (Havuçlu Anne) Başrol Oyuncusu

2015 Komedi Türkiye Kendisi Konuk Oyuncu (5. Bölüm)

2016 Buyur Bi'de Burdan Bak Kendisi Takım Kaptanı