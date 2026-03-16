        Haberler Ekonomi Para Bütçe şubatta 24.4 milyar TL fazla verdi - Para Haberleri

        Bütçe şubatta 24.4 milyar TL fazla verdi

        Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 24,4 milyar TL fazla verdi. Şubatta vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Bütçe şubatta 24.4 milyar TL fazla verdi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

        Buna göre 2026 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 329,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 353,6 milyar TL oldu. Böylece şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 24,4 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Söz konusu gelişmede vergi gelirlerinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 artması etkili oldu. Vergi gelirleri 1 trilyon 121,9 milyar liraya ulaştı.

        Buna karşılık bütçe giderlerindeki artış ise yüzde 28,6'da kaldı.

        Ocak-Şubat döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 965 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 774,8 milyar TL oldu. İlk iki ayda bütçe açığı 190,2 milyar TL olarak hesaplandı. Faiz dışı fazla ise 449,9 milyar TL'yi buldu.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları