Bütçe şubatta 24.4 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre 2026 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 329,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 353,6 milyar TL oldu. Böylece şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 24,4 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu gelişmede vergi gelirlerinin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 artması etkili oldu. Vergi gelirleri 1 trilyon 121,9 milyar liraya ulaştı.

Buna karşılık bütçe giderlerindeki artış ise yüzde 28,6'da kaldı.

Ocak-Şubat döneminde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 965 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 774,8 milyar TL oldu. İlk iki ayda bütçe açığı 190,2 milyar TL olarak hesaplandı. Faiz dışı fazla ise 449,9 milyar TL'yi buldu.