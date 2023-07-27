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        Haberler Yaşam Buzdolabında yiyecekler nasıl saklanmalı? Yumurtaları rafda saklamayın!

        Buzdolabında yiyecekler nasıl saklanmalı? Yumurtaları sakın rafa dizmeyin!

        Buzdolabında yiyecekleri uzun süre saklamak isterken istemeden hızlı bozulmalarına neden olabilirsiniz. Bilim insanları, buzdolabında yanlış saklanılan gıdaların listesini çıkardı. Bu listede yer alan yiyeceklerin doğru saklanma koşullarını okuyunca oldukça şaşırabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:43
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        KEK VE PASTALARIN SAKLANMASI

        Kek türleri ekmekler gibi oda sıcaklığında saklanabilir. Ancak pasta gibi kremalı ürünler üzerinde potansiyel bakteri oluşumu barındırabileceği için buzdolabında saklanmalıdır.

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        PATATES

        Patates buzdolabında saklanmamalıdır. Patates buzdolabına girerse nişasta şekere dönüşür ve pişirildiğinde ya da kızartıldığında bu şeker asparajin amino asidine dönüşerek zararlı olduğu düşünülen akrilamid üretir.

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        EKMEK

        Ekmekler buzdolabına konulduğu zaman daha uzun süre dayanabileceği düşünülür. Ancak bilim insanlarına göre ekmek buzdolabında daha hızlı bayatlar. Ekmeğin içerisindeki nişasta buzdolabında kristalleşir ve sert hale gelmesini sağlar.

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        YUMURTA

        Buzdolabında yumurtalar için ayrılan ne kadar cazip gözükse bile MailOnline'a açıklama yapan Vlatka Lake yumurtaların en arka sırada saklanmasını öneriyor.

        Nedeni ise buzdolabının kapağı açıldığında yumurtaların dışarıdan gelen sıcak havadan etkilenmesi. Bu durum yumurtaların daha hızlı bozulmasını sağlıyor.

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        AVOKADO

        Avokadonun saklanacağı yer olgunluk aşamasına göre değişiklik gösterir. Avokado ağaçta olgunlaşmaz koparıldıktan sonra olgunlaşmaya başlar. Taze avokadonun buzdolabına konması tavsiye edilmez.

        Ancak olgunlaşmış bir avokadonun çürümemesi için buzdolabında saklanması gerekir.

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        ELMA

        Elma buzdolabında saklanması gereken bir gıdadır. Olgunlaştıktan sonra etilen gazı salgılayan elmalar buzdolabına girince daha geç çürür.

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        UN

        Unu kullandıktan sonra ağzını sıkıca kapatmak oldukça önemli. Un hava alırsa içerisinde istenmeyen haşereler üreyebilir. Un mutfağın karanlık bir köşesinde saklanmalıdır.

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        KETÇAP VE MAYONEZ

        Ketçap ve mayonez eğer henüz kullanılmaya başlamadıysa mutfağın bir köşesinde saklanabilir. Ancak uzmanlar kapağı açıldıktan sonra kullanılan ketçap ve mayonezlerin bozulmaması için buzdolabında saklanması gerektiğini söylüyor.

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        ÇİĞ ET

        Çiğ etin dışarıda saklanmaması gerektiğini herkes bilir. Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Humphrey, "Buzdolabı hijyenin altın kuralı, çiğ eti her zaman dolabın alt rafında saklamak. Ayrıca çiğ yenecek yiyecekler, işlenmiş gıdalardan, ev yapımı yiyeceklerden ayrı tutulmalıdır" diyor.

        Buzdolabında soğuk hava en alta tarafa çöktüğü için en soğuk yer her zaman alt raf olur.

        Kaynak: Daily Mail

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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