BYD'nin yeni modeli Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i'yi Türkiye'de satışa sundu. Avrupa'dan önce Türkiye pazarına giriş yaptığı açıklanan otomobilin 1.080 kilometreye kadar menzile sahip olduğu belirtildi
BYD’nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i, Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi.
En yüksek donanıma sahip Design paketiyle Türk tüketicisinin beğenisine sunulan otomobil, D-SUV segmentinde yer alıyor.
Otomobil, LED ön farlar ve LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı (head-up display), 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle birlikte satışa sunuluyor.
Dört silindirli 72 kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine eden Seal U DM-i, DC şarj özelliğine sahip.
18.3 kWsa kapasitesiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre o elektrikli motoru ile 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunan aracın kombine olarak menzili ise 1.080 kilometre olarak açıklanıyor.
DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaştırmak 35 dakika sürüyor. Seal U DM-i, 4 bin 775 mm uzunluğa, bin 890 mm genişliğe ve bin 670 mm yüksekliğe sahip.
2 bin 765 mm aks aralığı ile gelen otomobil, 552 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Seal U DM-i, lansmana özel 2 milyon 90 bin TL’lik fiyatıyla bayilerinde yerini aldı.
İTHAL ELEKTRİKLİYE YENİ KURALLAR
Kasım 2023'te, elektrikli otomobil ithalatçılarına yönelik yeni gereklilikler getirildi.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 yetkili servis istasyonu kurması zorunlu hale geldi.
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçları ithal edenlere, ithalatı yapılacak her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi ve ithalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması zorunluluğu şart koşuldu.
Alınan bu karar sonrası, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında kalan Çinli markaların Türkiye'de izleyeceği yeni yol merak konusu haline gelirken, BYD gibi Çinli markaların bazıları ise tebliğ kapsamına girmeyen içten yanmalı veya hibrit motora sahip otomobillerini Türkiye'ye getirmeye başladı.