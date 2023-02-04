Cadılar Bayramı'nda neden kostüm giyilir?

1900'lü yıllara kadar Cadılar Bayramı altın günlerini yaşayamadı. 1937 yılında maskeleri çok seven Ben ve Nat Cooper kardeşler, çeşitli figürlerin maskesini satan bir şirket kurunca Amerika'da da yeni bir sektör kurulmuş oldu ayrıca o zamandan beri Cadılar Bayramı partileri çeşitli maske ve kostümlerle renklendi.

Kaynak: Mental Floss, BBC