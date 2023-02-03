Bir otele gittiğimizde, odanın çeşitli renklerde dekore edildiğini görüyoruz ancak çarşaflar ve havlular daima beyaz olarak tercih ediliyor.

Oteller, çarşaf ve havlularını kasıtlı olarak beyaz seçiyorlar çünkü bu şekilde konaklayanlara eşyaların temiz olduğunu kanıtlıyorlar.