Çağdaş Atan: Rakibi ciddiye alacağız

RAMS Başakşehir'in teknik direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın San Marino ekibi La Fiorita'ya konuk olacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

"YARIN CİDDİYE ALACAĞIMIZ BİR MAÇ OLACAK"

San Marino Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, ilk maçta çok büyük bir avantaj yakaladıklarını hatırlatarak, "İlk maçta farklı bir galibiyet aldık. Yarın yine çok ciddiye alacağımız bir maç oynayacağız. İlk karşılaşmadan önce 'Rakibin gücü itibariyle resmi maç olmasına rağmen bu müsabakayı hazırlık etabının devamı olarak görebiliriz.' diye söylemiştim. İlk maçın ardından böyle düşünmemiz doğru olmuş oldu. Yarın tekrar çok ciddiye alacağımız, çok fazla rotasyon yapmayacağımız, sezon hazırlığı niteliğinde bir maç oynayacağız." diye konuştu.