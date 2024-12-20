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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: VAR'a güvenmek zorundayız - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: VAR'a güvenmek zorundayız

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-1 berabere kalarak Konferans Ligi'ne veda ettikleri Cercle Brugge karşılaşmasının ardından hakem yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 01:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:47
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        "VAR'a güvenmek zorundayız"
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        UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, hakem yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "ÜZÜCÜ BİR SON OLDU"

        Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İnanılmaz üzücü bir son oldu bizim için. Maçın 1-1'e kadar olan bütün bölümünü çok iyi oynadık. Biraz sakin olsaydık bence 2 ve 3. golü bulabilirdik. Baskılarımız çok iyiydi. İlk yarıda bir duran toptan pozisyon verdik. Onun dışında bütün kontrol bizdeydi. 1-0'dan sonra o golü yemememiz gerekirdi. Son dakika inanılmaz bir şans geldi. Kaleci mükemmel çıkardı. Bizim bunu normalde buraya bırakmamamız gerekiyordu. Turu sonuna kadar hak etmiştik." dedi.

        "HAYAT DEVAM EDİYOR"

        Lige odaklanacaklarını söyleyen Atan, "Hayat devam ediyor. 4 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. Kasımpaşa maçına hazırlanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Seneye tekrardan Avrupa'ya gitmek için iyi performans göstermemiz gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kafamızı kaldırıp Kasımpaşa maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

        "VAR'A GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

        Yedikleri golde ofsayt olup olmadığıyla ilgili ise genç teknik adam, "Yediğimiz golde teknolojiye güvenmek gerekiyor. Oyuncunun omuzu önde gibi gözükse de Opoku'nun ayağı da bozuyor gibi. VAR'a ve teknolojiye güvenmekten başka çare yok." açıklamasını yaptı.

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