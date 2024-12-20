Çağdaş Atan: VAR'a güvenmek zorundayız

UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, hakem yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜZÜCÜ BİR SON OLDU" Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İnanılmaz üzücü bir son oldu bizim için. Maçın 1-1'e kadar olan bütün bölümünü çok iyi oynadık. Biraz sakin olsaydık bence 2 ve 3. golü bulabilirdik. Baskılarımız çok iyiydi. İlk yarıda bir duran toptan pozisyon verdik. Onun dışında bütün kontrol bizdeydi. 1-0'dan sonra o golü yemememiz gerekirdi. Son dakika inanılmaz bir şans geldi. Kaleci mükemmel çıkardı. Bizim bunu normalde buraya bırakmamamız gerekiyordu. Turu sonuna kadar hak etmiştik." dedi.