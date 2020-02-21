Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Şişli'de yaşayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000'de okul dönüşünde evinde bıçaklanarak öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre zaman aşımına 4 ay kala iki şüphelinin isimlerine ulaşıldı. Bunlardan biri kasklı sapık olarak bilinen Şahin Ö., diğeri ise Tufan G.'ydi.

ÇAĞLA'NIN OTURDUĞU BÖLGEDE OLAYLARI VARDI

Şahin Ö., 2006 ile 2008 yılları arasında İstanbul'da 5, Ankara'da 10 tecavüz olayına karışmıştı. Tüm olaylarda başında kask vardı. Karıştığı bir olay da Şişli'de yani Çağla'nın evine yakın bölgede gerçekleştirmişti. Tufan G. de Çağla'nın cinayetinden 2 ay sonra o bölgede postacı kılığında bir kadına tecavüz etmeye çalışmıştı.

DNA'LARI TUTMADI

2 şüphelinin yöntemleri ve Çağla'nın yaşadığı bölgenin yakınında da suça karışmaları onları şüpheli durumuna düşürmüştü. Savcılığın talimatıyla bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Tufan G. ile halen cezaevinde bulunan Şahin Ö.'nün kan örnekleri alındı. Şüphelilerin alınan DNA örnekleri Çağla'nın tırnak arasında çıkan ve şüpheliye ait olduğu iddia edilen DNA örneğiyle karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmada DNA'lar uyuşmadı.

14 YIL SONRA İLK DELİL

Kurulan özel ekip, dosya ile ilgili çalışmalarını sürdürürken Çağla cinayetinde 14 yıl sonra şüphelinin DNA'sına ulaşılması, "geçmişte soruşturma eksik mi yapıldı?" sorusunu da akıllara getirdi. Soruşturmanın başından bu yana yapılanlar ise şöyle:

İFADELER ,TELEFON DİNLEMELER

Çağla, 5 Haziran 2000 günü okul dönüşü öldürüldü. Polisin incelemesinde kapıda zorlama, evde dağılma ve hırsızlık olmadığı belirlendi. Katilin kanlı bıçağı mutfakta yıkadığı belirlendi. Eve gelen baba, kızını yarı çıplak görmüştü. O acıyla, gelen görevlilerin kızının çıplak halinin görmemesi için iç çamaşırını giydirmişti. Bu hareket belki de şüphelinin dokunduğu çamaşırda delil olabilecek izlerin silinmesine neden olmuştu. Şüphelenilen kişilerin cep telefonları dinlendi. Ancak bir sonuca varılamıyordu.

TUFAN G. ÇAĞLA CİNAYETİNDEN SORGULANDI

Olayın üzerinden 2 ay geçmişti. Nişantaşı'nda bir kadın, postacı kılığına giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Eve giren şüpheli, bıçak tehdidiyle genç kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Durumdan şüphelenen kapıcının ısrarla zile basması üzerine saldırgan evden hızla çıkıp kaçtı. Kaçarken de kimliğini düşürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri kimliğini düşüren şüphelinin peşine düştü. Bu şüpheli Tufan G.'ydi yani 19.5 yıl sonra DNA'sı alınan şüpheli Tufan G.'ydi. 2 ay sonra yakalandı. O dönemin emniyet amiri, Tufan G.'yi Çağla cinayetiyle ilgili de sorguladı. Tufan G., Çağla cinayetiyle ilgili ilk sorgulanan şüphelilerden biriydi.

7 YIL SONRA KAN ÖRNEĞİ ALINDI

7 yıl geçtikten sonra il emniyet müdürü, asayiş şube müdürü ve cinayet ekipleri tamamen değişmişti. Yeniden özel ekip kuruldu. Dosyalar incelendi. İncelemede, evde bulunan sigara izmaritlerinin DNA'sının alınmadığı fark edildi. Sigarayı şüpheli mi içmişti? Aslında Çağla'nın anne ve babası sigara izmaritinin kendilerine ait olduğunu ifade etseler de, 7 yıl sonra anne ve babadan kan örneği alındı. Ayrıca apartmanda bulunan 2 kişiden daha kan örnekleri alındı. Yapılan incelemede, sigara izmaritindeki DNA ailenin DNA'sı ile uydu. Diğer 2 komşunun da DNA'ları herhangi bir bulguyla eşleşmedi.

14 YIL SONRA DNA ÇIKTI

Her yeni gelen ekip dosyayı baştan aşağı incelemeye devam etti. 2014 yılında faili meçhul dosyaları ile ilgili özel ekipler kuruldu. Ekipler yeniden değişmişti. Çağla Tuğaltay, Hande Çinkitaş, Damla Çelik, Gizem Sel ve Nigar Kevser Şahin dosyaları yeniden incelemeye alındı. Bunların hepsi çocuk yaştaydılar. Çağla için kurulan ekip, inceledikleri dosyada otopsinin ardından Çağla'nın tırnakları arasında çıkan donenin DNA analizinin yapılmadığını fark etti. Bunun üzerine tırnak arasında çıkan donenin incelemesinde bir erkeğe ait DNA çıktı. Daha önce aileden ve komşulardan alınan kan örnekleri ile karşılaştırıldı. Ancak bu erkek DNA'sı yabancı birine aitti. Yani katil zanlısına ait bir DNA'ydı. 14 yıl sonra ortaya çıkan bu DNA umutları arttırdı ve polis bu DNA üzerinde çalışmaya başladı. Ancak henüz bir sonuç alınamadı.