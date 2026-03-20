Cagliari: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
Giriş: 20.03.2026 - 23:12 Güncelleme:
Napoli'ye galibiyeti getiren golü dakika 2'de Scott McTominay attı.
Cagliari'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Napoli üst üste 4. maçını kazandı ve 62 puana yükseldi. Üst üste 3. maçını kaybeden Cagliari ise 30 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Milan'ı konuk edecek. Cagliari, Sassuolo deplasmanına gidecek.
