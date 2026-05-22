Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı!
Semih Kılıçsoy'un Cagliari'deki geleceği belli oldu. İtalyan ekibi, genç golcüyle ilgili kararını verdi. İşte Cagliari'nin Semih Kılıçsoy kararı...
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 17:00
Sezon başında Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceği belli oldu.
Tutto Cagliari'de yer alan habere göre Serie A ekibi, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor.
Ayrıca Semih Kılıçsoy'un da kariyerine Cagliari'de devam etmeyi düşünmediği öne sürüldü.
Kulüpten veya oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tarafların yollarını ayırmaya yakın olduğu aktarıldı.
20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Cagliari formasıyla Serie A'da zaman zaman etkili performanslar sergilerken, İtalyan ekibinde tüm kulvarlarda 4 gole imza attı.
