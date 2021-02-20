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Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan oynadığı diziler

Çağrı Atakan kimdir? Sorusu Survivor 2021 sosyal medyanın gündeminde. Ünlüler takımında mücadelesine devam eden Çağrı Atakan Çukur dizisindeki rolüyle de tanınmaktadır. Peki, Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan oynadığı diziler...

Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan oynadığı diziler

Oyuncu Çağrı Atakan Survivor 2021 ünlüler takımına yer alıyor. Seyirciler Çağrı Atakan'ın hayatını merak ediyor. Peki Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan hakkında merak edilen detaylar...

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLERİ

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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