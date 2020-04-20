Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'nın '100 Türk Edebiyatçısı'ndan biri olan Cahit Külebi, 9 Ocak 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Külebi, öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat'ın desteğiyle Almanya ve Fransa'da dil eğitimi aldı. İlk şiirleri 1938'de Gençlik Dergisi'nde yayımlandı. 1940 sonrasında başlayan şiirin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yer edindi. Bir röportajında şiir tarzını ''Benim şiirim sanıyorum bir tür gerçekçi şiirdir bir yönden ise bir tür yeni romantik şiir ile tepki şiiridir'' sözleriyle tanımladı.

Cahit Külebi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da hocası olduğu İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim görürken müdür Fuat Köprülü'nün kendisine şiir yazdığı için kızacağını düşündüğünden dolayı 'Külebi' mahlasını ilk kez bu yıllarda kullanmaya başladı. Soyadı Kanunu çıktıktan sonra ailesini aldığı 'Erencan' yerine 'Kulebi'yi kullandı.

Antalya Lisesi'nde stajyer edebiyat öğretmenliği, Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve Ankara Gazi Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Cahit Külebi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başmüfettişliği ve Kültür müsteşarı İsviçre kültür ataşesi ve öğrenci müfettişi görevlerinde de bulundu. 1973'te kendi isteğiyle emekliye ayrılan Cahit Külebi, 1983'e kadar Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. Şiirleri; 21 dile çevrilerek bu konuda oldukça büyük bir başarıya imza attı.

20 Haziran 1997'de 80 yaşında vefat eden Cahit Külebi, Ankara'da defnedildi.

2010'da ailesinin isteği üzerine naaşı Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi.

ŞİİR KİTAPLARI

* Atatürk Kurtuluş Savaşında (1952)

* Yeşeren Otlar (1954)

* Süt (1965)

* Şiirler (1969)

* Türk Mavisi (1973)

* Sıkıntı ve Umut (1977)

* Yangın (1980)

* Bütün Şiirleri (1982)

* Güz Türküleri (1991)

* Bütün Şiirleri (1997)

* Güzel Yurdum (1996)

* Zerdali ağacı(1990)

* Rüzgâr (1949)

* Kamyonlar Kavun Taşır

* Biz Biliriz Bizim İşlerimizi

* Herkesin Bir Derdi Var

* Ekin'in Göz Yaşları

* Sana Borçluyuz

* Alacakaranlıkta

* Çürüyen Otlar

* Özgürlük

* Uçak Yolculuğu

ANI KİTABI

* İçi Sevda Dolu Yolculuk (1986)

DÜZ YAZI KİTABI

* Şiir Her Zaman (1985)

MANZUM ESER KİTABI

* Atatürk Kurtuluş Savaşında (1952)

ÖDÜLLERİ

* Türk Dil Kurumu Sanat Ödülü (Yeşeren Otlar - 1955)

* Yeditepe Şiir Ödülü (Yangın - 1981)

MUSTAFA KEMAL

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Sel'am durdu kayığı, çaparı, takası

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman

Duman değildi bu!

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil!

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.

Selâm vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini bir görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

CEBECİ KÖPRÜSÜ

Cebeci köprüsünün üstü

Karınca yuvasına benziyor.

Hamallar, körler, topallar

Oturmuş nasibini bekliyor.

Cebeci köprüsü yüksek,

Altından tren geçiyor.

Ya benim aklımdan geçenler?

Kimse bilmiyor.

Şu dünya güzelim dünya

Tıkır tıkır işliyor,

İnsanlar insanlar insanlar

Neden böyle çekişir durur?

Aklım ermiyor.

Cebeci köprüsünün korkulukları

Kara boyalı.

Daha böyle köprülerden geçersin çok

Cahit Külebi!

ANLARSIN

Bir gece habersiz bize gel

Merdivenler gıcırdamasın

Öyle yorgunum ki hiç sorma

Sen halimden anlarsın

Sabahlara kadar oturup konuşalım

Kimse duymasın

Mavi bir gökyüzümüz olsun

Kanatlarımız dokunarak uçalım

İnsanlardan buz gibi soğudum

İşte yalnız sen varsın

Öyle halsizim ki hiç sorma

Anlarsın

ÇARŞAMBA: Ahmet Hamdi Tanpınar

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ