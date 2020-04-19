Ataol Behramoğlu, 13 Nisan 1942'de, Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak babasının yedek subaylığı sırasında Çatalca'da doğdu.
Çocukluk ve ilk gençlik yılları, ziraat müdürü olan babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yörelerinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Kars'ta öğrenim gördü. İlk, orta ve lise öğrenimini ise Çankırı'da tamamladı.
Bir süre Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam ettikten sonra aynı fakültenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.
İlk şiir kitabı 'Bir Ermeni General' 1965'te, kitaplaşan ilk çevirisi 'İvanov' ise 1967'de basıldı. Mihail Yuryeviç Lermontov'dan ilk şiir çevirilerini de bu dönemde yaptı.
* Kendi yaptığı seçmeyle 'Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar' adıyla Cumhuriyet kitapları arasında yer aldı.
* 2008'de Texas Üniversitesi Yayınları tarafından Prof. Walter G.Andrews'un çevirileri ve Laurent Mignon'un önsözüyle şiirlerinden seçmeler ABD'de yayımlandı.
* Şiirlerinden Japonca, İtalyanca gibi dünyanın belli başlı dillerine yapılan çevirileri 2010'da Bulgarca olarak yayımlanan kitabı izledi.
* Puşkin'in 'Tüm Öykü ve Romanları' ile büyük Rus şairinin şiirlerinden seçmeler, Çehov'un 'Büyük Oyunlar'ı Ataol Behramoğlu çevirisiyle Türkiye İş Bankası Klasikler dizisinde yayımlandı.
* Dostoyevski'den çevirdiği 'Puşkin Üzerine Konuşma', Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları arasında yer aldı.
KİTAPLARI
* Şiir: 25
* Deneme - İnceleme:17
* Anı: 1
* Gezi: 2
* Oyun: 1
* Mektup. 2
* Çocuk: 4
* Antoloji: 5
* Çeviri:15
MELANKOLİ
Ey sokaklarında yıllarca avare dolaştığım
İçinde ilk aşkımı yaşadığım küçük şehir
Umutsuz akşamlarımda sesini duyduğum lir
Sihrinde ilk acıyı tattığım
Ey sarhoş akşamlarımın biricik tesellisi
İlk şiirlerimdeki biricik dert ortağım fener
Soğuk kış geceleri ısındığım kalorifer
Gitgide uzaklaşan tren sesi
Ey en masum arzularımı gizleyen oda
Yıldızlarla dost eden küçük pencere
Her akşam gönlümün dilediği yere
Götüren sihirli araba
Ey en içli en yanık türkülerimi duymayan
Rüzgârı saçlarımı dağıtan sokak
Ve ey saçı ak gönlü ak
Anneciğim pencerede ağlayan
Ah biliyorum güç gelecek sizlere
Ama artık gitmek geliyor içimden
Bir sabah masmavi bir bulutun peşinden
Dönüşü olmayan yerlere
KEDİ
"Elveda, elveda" ne güzel.
Üçüncü, uyumu bozuyor.
"Elveda, elveda, elveda"
Üstelik kediye benziyor.
Adamın kafası kocaman
Cebinde Sartre'dan bir roman
Sağına soluna bakmadan
Belki de cennete gidiyor
Ataol yağmuru sevmiyor
Saati sormayın korkuyor
Ne zaman rakıya otursam
Üçüncü elveda geliyor
AMCAM ŞAİR BEN ŞAİR
Gidip şarap almalı beş kuruşluk da fülüt
İçip içip sonra da bir güzel ağlamalı
Topal Ulviye var ya, hangi gecekondulu
Genelevin üstüne şıp diye damlamalı
Aktarın karısından umutlar kesik artık
Beyaz bi laf söylense memeler otuz iki
Ellerine mozarttan uzansam usulcacık
Kolları bileklerden dirseğe bilezikli
Bu dünyada ya adam olmalı ya da zengin
Amcamsa sabah sabah burnu çay bardağında
Ha babam şiir yazar şu cennet vatanına
Tam gülesim gelecek, pırr... sekiz on güvercin
PAZARTESİ: Ahmed Arif
'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ
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