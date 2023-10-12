Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek?
Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu. Bilindiği gibi emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilmektedir. Yapılan bu açıklama, "Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi şartları...
Emekli ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullandı. Peki, "Çalışan emeklilere 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emekli ikramiyesi kimlere verilecek?" İşte detaylar...
5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre; yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE YOK MU?
Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor.
Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.
HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?
Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.
Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.
BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.
Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.