Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.179,46 %1,76
        DOLAR 43,8270 %-0,02
        EURO 51,8064 %0,25
        GRAM ALTIN 7.244,67 %0,86
        FAİZ 36,07 %-0,61
        GÜMÜŞ GRAM 121,66 %2,08
        BITCOIN 65.788,00 %-2,66
        GBP/TRY 59,2662 %0,23
        EUR/USD 1,1812 %0,24
        BRENT 71,08 %-0,95
        ÇEYREK ALTIN 11.845,03 %0,86
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 51 milyar TL kaynağı imalat sektörüne ayırdık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 51 milyar TL kaynağı imalat sektörüne ayırdık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde geliştirdikleri İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti. 2004'ten bugüne kadar toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini anımsatan Işıkhan, "En fazla kullanılan, kamuoyunda 5 puan teşviki olarak bilinen prim teşvikinde de bugüne kadar toplam 806 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Ayrıca bu sene, 5 puanlık teşvik, bildiğiniz gibi 2 puan olarak düzenlendi. Ancak bu azalıştan biz, imalat sektörünü istisna tuttuk. İmalat sektöründe teşviğimizi 5 puan olarak uygulamaya devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "51 milyar TL kaynağı imalat sektörüne ayırdık"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca KOSGEB'de düzenlenen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

        Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, imalat sektörünün, ekonomi, istihdam ve milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından birisi olduğunu belirterek, "Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. İstihdam üreten Türkiye, daha bağımsız bir Türkiye'dir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan, imalat yapan işletmelerimizi desteklemek, onların ayakta kalmasını sağlamak ve istihdamlarını korumak bizim için ekonomik zorunluluktur. Bu aynı zamanda milli bir sorumluluktur" dedi.

        REKLAM

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yıllardır üretimi, istihdamı ve işverenleri destekleyen çok güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını vurgulayan Işıkhan, toplam 15 kalemde teşvik uygulamasına devam ettiklerini, 2004'ten bugüne kadar toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Işıkhan, "En fazla kullanılan, kamuoyunda 5 puan teşviki olarak bilinen prim teşvikinde de bugüne kadar toplam 806 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Ayrıca bu sene, 5 puanlık teşvik, bildiğiniz gibi 2 puan olarak düzenlendi. Ancak bu azalıştan biz, imalat sektörünü istisna tuttuk. İmalat sektöründe teşviğimizi 5 puan olarak uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Işıkhan, devletin her zaman üreticisinin yanında olduğunu belirterek, bu destekler sayesinde milyonlarca vatandaşın işini koruduğunu, yüz binlerce işletmenin üretimine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün imzalarını atacağımız program da üreticilerimiz için bir başka güvence programıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız işbirliğinde geliştirdiğimiz, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz.

        REKLAM

        Programın ikinci ayağı ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan KOBİ'lerimize Finansman Kalkanı oluşturmaktadır. Öncelikli sektörler dışında yer alan, imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz. Bu programla toplamda 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz."

        Amaçlarının işvereni yalnız bırakmayan, çalışanını koruyan, üreteni destekleyen bir devlet olmak olduğunu belirten Işıkhan, "Türkiye, sadece tüketen değil, üreten, sadece takip eden değil, yön veren bir ülkedir. Bu başarı, devletimizin güçlü iradesi, sanayicilerimizin azmi ve çalışanlarımızın alın teriyle mümkün olmuştur. Bugün başlattığımız bu programla Türkiye'nin üretim gücü daha da büyüyecek, istihdamı daha da güçlenecek, sanayisi daha da sağlam bir zemine kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Işıkhan, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır olmak üzere KOSGEB'e, İŞKUR'a ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, programın ülkeye, millete, sanayiciye ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı için bankaların ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından imzalar atıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda toplu taşıma aracında bir yolcuyu tehdit eden kadın hakkında soruşturma

         İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu söyleyerek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama