Sedat, duyduğu pişmanlığı Nalan’dan samimiyetle özür dileyerek gösterir. Nalan ise ilk kez onun için üzülür ama yeni hayatı için de heyecan duymaktadır. Billur ve Nalan Hafize’yi Hayri’nin çalıştığı kebapçıya götürürler ancak Türkan’ın aklına düşen şüphe onu da çocuklarla kebapçıya götürecektir. Sedat ise kendini bile bile ateşe atar.