HABERTURK.COM

Can Güngör ilk albümü Silik Düşler ve sonrasında gelen Yalnız Ölmek, Teselli, Dışarda Kış gibi teklilerin ardından; uzun zamandır beklenen albümü 'Sular Dar'ı dinleyenlerle buluşturuyor.

Albümün habercisi "Bahçeden Çocuk Sesi Gelmiyor" ve "Aslanın Ağzı"nı yayınlayan Güngör, şimdi de merakla beklenen yeni albümünü sunuyor. Tam 15 şarkıdan oluşan albümde yine ilk albümde olduğu gibi prodüktör/aranjör koltuğunda kendisi oturuyor.

Birçok farklı müzikal uca; şarkı yazımı, form, aranjman ve orkestrasyon olarak ulaşma çabasını barındıran albüm ön çalışmaları, düzenleme ve kayıt süreciyle birlikte 3 yıllık bir süreci kapsıyor.

Enstrümanların büyük bir çoğunluğunu kendisi icra eden Can Güngör'ün Sular Dar albümünde, yaylı ve nefesli orkestra kullanımları, geri vokaller, çocuk korosu, arp, mellotron ve bas klarnet gibi enstrümanlar albümün ses yelpazesine katkıda bulunuyor.

Güneşsiz/Sular Dar şarkısı dışındaki tüm şarkılarda söz, beste, düzenlemede Can Güngör imzası dikkat çekiyor. Sular Dar albümü, bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor.