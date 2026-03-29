Can Öncü, Portekiz'deki ikinci yarışta 8. oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabındaki ikinci yarışı 8. sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında hafta sonunun son yarışı, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.
Portekiz'de son yarışı, ZXMOTO Factory Evan Bros takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Ducati'nin Orelac Verdnatura takımından İspanyol sürücü Jaume Masia Vargas ikinci sırada bitirdi. Dün koşulan ilk yarışta da Valentin Debise birinci, Jaume Masia ikinci sırada yer almıştı.
Yamaha'nın AS Blu Cru takımından İspanyol Albert Arenas da son yarışta üçüncü oldu.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Circuit Pisti'nde koşulacak.