Çanakkale'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi olarak her an birçok deprem yaşıyor. Birçoğu küçük ölçekli olsa da gün boyunca neredeyse yurdun geneli sallanıyor. Her deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün 16 Şubat verilerinde Çanakkale göze çarpıyor. Çanakkale'de şu ana kadar peş peşe birçok deprem kaydedildi. İşte, 16 Şubat Cuma son depremler listesi...
Türkiye'de her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. 16 Şubat günü yine birçok il sallandı. Özellikle Çanakkale'de 30'a yakın deprem kaydedildi. Tüm depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. İşte, 16 Şubat Cuma 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...
ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER!
Çanakkale, 16 Şubat günü birçok depremle sallandı. İlk deprem sabah saatlerinde 2.6 ile oldu. İlk depremi farklı büyüklükteki 29 deprem takip etti. Bu depremler arasında en büyükleri 3.3 ve 2.8 olarak ölçüldü.
MUĞLA DEPREMLE SALLANDI
Kandilli'ye göre; Muğla'da saat 01.36'da, 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, yerin neredeyse 4 kilometre altında meydana geldi. Muğla dün de 12 farklı büyüklükteki depremlerle sallanmıştı.
MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Depremi yaşayan başka bir şehir de Malatya oldu. Malatya, sabah 7 civarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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