Canlı altın fiyatları! 1 Mayıs bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 1 Mayıs 2026 Cuma günü yatırımcıların ve piyasaları yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Haftanın son işlem gününe girilirken küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Güvenli liman talebinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte "canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "gram altın kaç TL" soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs Cuma günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatı...
1 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları haftanın kapanışına doğru dalgalı seyrini sürdürüyor. Küresel enflasyon baskıları ve Orta Doğu’da yükselen jeopolitik riskler altın piyasasında yön arayışını hızlandırdı. Özellikle yatırımcıların güvenli liman tercihlerine yeniden yönelmesiyle birlikte “altın fiyatları canlı”, “gram altın bugün kaç TL” ve “çeyrek altın ne kadar” sorgulamaları artış gösterdi. Piyasalardaki son gelişmeler ışığında 1 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları ne durumda? İşte merak edilen rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.699,3060
6.700,2350
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.616,75
4.617,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.719,8700
10.955,7400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.880,6100
43.689,6300
TAM ALTIN FİYATI
43.397,00
43.939,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.401,67
21.941,43
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.937,53
43.748,67
ATA ALTIN FİYATI
44.088,17
45.197,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.645,97
4.864,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.068,95
6.359,59
GREMSE ALTIN FİYATI
108.076,00
110.182,00