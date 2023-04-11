Rekor tazeleyen altın yeni haftaya düşüşle başladı!

Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paeralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın fiyatları yeni haftaya ise düşüşle başladı. İşte, 11 Nisan 2023 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamlar

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