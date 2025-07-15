Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 15 Temmuz 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın, Haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaştı. Saat 15.40 itibarıyla gram altın 4.3436 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.090 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ticaret gerilimlerinin artması altının güvenli liman cazibesini pekiştirdi. Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımları da altındaki bu yükselişi desteklendi. Sarı metal, haftanın ikinci iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.335,9310
Satış: 4.336,4090
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.353,87
Satış: 3.354,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.937,4900
Satış: 7.090,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.749,9600
Satış: 28.273,3900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.938,00
Satış: 28.128,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.822,58
Satış: 14.170,79
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.731,82
Satış: 28.254,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.471,46
Satış: 29.203,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.346,94
Satış: 3.306,46
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.909,28
Satış: 4.116,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.586,00
Satış: 70.212,00