Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ticaret gerilimlerinin artması altının güvenli liman cazibesini pekiştirdi. Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımları da altındaki bu yükselişi desteklendi. Sarı metal, haftanın ikinci iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!