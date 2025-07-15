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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 15 Temmuz 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın, Haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaştı. Saat 15.40 itibarıyla gram altın 4.3436 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.090 TL seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:57
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ticaret gerilimlerinin artması altının güvenli liman cazibesini pekiştirdi. Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımları da altındaki bu yükselişi desteklendi. Sarı metal, haftanın ikinci iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.335,9310

        Satış: 4.336,4090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.353,87

        Satış: 3.354,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.937,4900

        Satış: 7.090,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.749,9600

        Satış: 28.273,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.938,00

        Satış: 28.128,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.822,58

        Satış: 14.170,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.731,82

        Satış: 28.254,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.471,46

        Satış: 29.203,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.346,94

        Satış: 3.306,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.909,28

        Satış: 4.116,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.586,00

        Satış: 70.212,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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