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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak 2024 hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında artış! 21 Ocak 2024 çeyrek ve gram altın fiyatı...

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Haftanın sonuna doğru düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yükseldi. 21 Ocak 2024 Pazar günü gram altın fiyatı 1.969,85 lira seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 21 ocak 2024 Pazar günü hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.01.2024 - 07:40 Güncelleme: 21.01.2024 - 07:40
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu araştırılan konulardan biri konumunda. Güncel altın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ocak 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.969,52

        1.969,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.029,09

        2.029,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.151,23

        3.220,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.604,90

        12.843,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.282,76

        6.441,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.604,90

        12.843,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.636,89

        13.976,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.095,54

        1.475,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.875,75

        1.981,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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