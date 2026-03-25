Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 25 Mart 2026 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Orta Doğu'da müzakere ihtimallerinin artmasıyla petrol fiyatlarında düşüş görülürken, altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Ons altın güne 4.575 dolar, gram altın ise 6.525 TL seviyesinde başladı. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altının satış fiyatı 7.000 TL'nin üzerine çıktı. İşte 25 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyon endişelerini azaltması ve ABD İran savaşının sonlandırılması çabası ile altın fiyatları 25 Mart Çarşamba günü yüzde 2′nin üzerinde yükseldi. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 7 bin 80 lira civarında satılıyor. İşte 25 Mart 2026 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.514,2660
Satış: 6.515,0920
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.474,06
Satış: 4.476,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.427,0400
Satış: 10.656,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.691,3500
Satış: 42.478,4500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.849,00
Satış: 47.525,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.780,74
Satış: 21.305,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.690,22
Satış: 42.478,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.306,43
Satış: 45.583,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.767,77
Satış: 5.081,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.266,88
Satış: 6.675,38
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 111.602,00
Satış: 114.930,00