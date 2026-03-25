        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 MART 2026: Altın yükselişe geçti! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 25 Mart 2026 Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Orta Doğu'da müzakere ihtimallerinin artmasıyla petrol fiyatlarında düşüş görülürken, altın fiyatları yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Ons altın güne 4.575 dolar, gram altın ise 6.525 TL seviyesinde başladı. Kapalıçarşı'da ise fiziki gram altının satış fiyatı 7.000 TL'nin üzerine çıktı. İşte 25 Mart 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 08:11 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyon endişelerini azaltması ve ABD İran savaşının sonlandırılması çabası ile altın fiyatları 25 Mart Çarşamba günü yüzde 2′nin üzerinde yükseldi. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 7 bin 80 lira civarında satılıyor. İşte 25 Mart 2026 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.514,2660

        Satış: 6.515,0920

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.474,06

        Satış: 4.476,96

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.427,0400

        Satış: 10.656,5100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.691,3500

        Satış: 42.478,4500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.849,00

        Satış: 47.525,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.780,74

        Satış: 21.305,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.690,22

        Satış: 42.478,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.306,43

        Satış: 45.583,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.767,77

        Satış: 5.081,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.266,88

        Satış: 6.675,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 111.602,00

        Satış: 114.930,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Pide değil, altın kuyruğu
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Kafaları karıştıran hamle
        Beşiktaş’ın Asllani planı
