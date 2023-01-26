Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerinde gözlemlenen artışla yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Fed faiz kararı öncesinde yükseliş ivmesini koruyan altın fiyatlarındaki son durum, vatandaşların gündeminde yer aldı. Küresel enflasyon problemiyle mücadele edildiği düşüncesi ve AB'de resesyon olmayacağına dair gelişmeler altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İşte, 26 Ocak Perşembe güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

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