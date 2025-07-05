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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Altında yükseliş başladı! 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

        Hafta sonu altın fiyatları en çok araştırılan konu başlığı arasında yer almayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, enflasyon, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirliyor. En son gram altın 4.273 lira iken çeyrek altın fiyatı 6.838 TL'den işlem görmüştü. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık olarak değişebiliyor. Peki 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 08:01 Güncelleme: 05.07.2025 - 08:48
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        1

        Altın fiyatları 5 Temmuz Cumartesi günü hareketliliğini koruyor. Canlı altın fiyatları güncel olarak değişiklik gösterebiliyor. Hem iç hem dış piyasadaki dalgalanmalar altın kuru üzerinde seyir değiştiriyor. Altın fiyatı, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz Cumartesi altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.273,93

        Satış:4.274,48

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.353,2200

        Satış: 27.869,0900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.838,08

        Satış: 6.988,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.333,93

        Satış: 3.340,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.635,00

        Satış: 27.923,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.633,07

        Satış: 13.977,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.353,72

        Satış: 27.869,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.029,26

        Satış: 28.736,22

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.320,86

        Satış: 3.286,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.875,00

        Satış: 69.916,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.866,89

        Satış: 4.086,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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