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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları bugün: 23 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yatay seyirde! 23 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika güncel gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 23 Şubat Cuma gününe yatay seyirde başladı. Haftanın son iş gününün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 2.022 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 23 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış takip tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 08:10 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:10
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        1

        Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları, sabah saatlerinde araştırılıyor. 22 Şubat'ta açıklanan ve beklentiler dahilinde yüzde 45 oranında sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 25 dolar civarında işlem görüyor. Peki, 23 Şubat 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

        Dün gram altın fiyatı 2 bin 22 TL'den işlem görürken bugün de yatay seyirde anlık olarak 2 bin 23 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3 bin 305 TL seviyesindeyken bugün; 3 bin 308 liraya yükseldi.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.023,41

        Satış: 2.023,66

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.025,69

        Satış: 2.025,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.237,46

        Satış: 3.308,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.949,83

        Satış: 13.194,27

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.454,68

        Satış: 6.617,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.949,83

        Satış: 13.194,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.905,74

        Satış: 14.251,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.119,98

        Satış: 1.509,44

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.915,47

        Satış: 2.031,11

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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