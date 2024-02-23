Piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündemindeki altın fiyatları, sabah saatlerinde araştırılıyor. 22 Şubat'ta açıklanan ve beklentiler dahilinde yüzde 45 oranında sabit bırakılan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları yatay seyrediyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 25 dolar civarında işlem görüyor. Peki, 23 Şubat 2024 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve yarım altın fiyatı son durum haberimizde...