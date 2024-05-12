Altın fiyatları hafta sonu yükseliyor! 12 Mayıs Pazar canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın yükselmeye başladı. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları değer kazandı. 12 Mayıs Pazar günü altının ons fiyatı 3 bin 361 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 444 TL'ye yükseldi. İşte, 12 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum hafta sonu da gündemdeki yerini koruyor. Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2024 hafta sonu canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 432 liradan yaparken; 12 Mayıs Pazar günü 2 bin 444 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 977 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 996 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.443,85
Satış:2.444,47
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.360,00
Satış: 2.361,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.910,16
Satış: 3.996,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.640,66
Satış: 15.937,97
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.795,89
Satış: 7.993,43
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.640,66
Satış: 15.937,97
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.273,51
Satış: 16.677,58
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.318,57
Satış: 1.738,26
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.238,17
Satış: 2.365,53