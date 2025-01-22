Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçına çıkacak Ole Gunnar Solskjaer Athletic Bilbao karşısında puan ve puanlar alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, "Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı şifresiz canlı yayın sayfası...