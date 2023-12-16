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        Haberler Ekonomi Altın Canlı Kapalıçarşı altın fiyatları: 16 Aralık Cumartesi 2023 bugün güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altında yükseliş! İşte 16 Aralık 2023 Cuma altın fiyatları

        Fed, yılın son faiz kararını açıkladıktan sonra küresel piyasalarda hareketlenme yaşandı. Aynı şekilde Aralık faizinin belirlenmesi altının da yükselmesini sağladı. İşte, 16 Aralık Cumartesi günü çeyrek, yarım ve gram altının fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 16.12.2023 - 00:33
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        1

        Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken kararın ardından altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.

        Kararla beraber yayımlanan gelecek yıla ilişkin tahminlerde Fed yetkililerinin 2024 yılında 75 baz puanlık faiz indirimi beklediği görüldü. İşte, 16 Aralık Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.898,67

        1.899,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.035,81

        2.036,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.037,72

        3.104,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.149,27

        12.381,15

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.057,04

        6.209,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        12.152,24

        12.381,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.927,41

        13.255,22

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.083,37

        1.292,69

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.774,71

        1.886,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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