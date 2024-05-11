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        Haberler Spor Voleybol Cansu Özbay: Milli takım sezonuna hazırız - Voleybol Haberleri

        Cansu Özbay: Milli takım sezonuna hazırız

        Milli voleybolcu Cansu Özbay, bu yaz şampiyonluk mücadelesi verecekleri FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazır olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:27
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        "Milli takım sezonuna hazırız"
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        Bu yaz FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda boy gösterecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 27 yaşındaki pasörü Cansu Özbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Milli takım sezonu için heyecanlı olduklarını ifade eden Cansu Özbay, "Milli takım sezonu açıldığı için hepimiz çok heyecanlıyız. Önümüzde çok güzel iki tane turnuva var. Yarın hep beraber Antalya’ya gidiyoruz. Ardından da Milletler Ligi’nin diğer ayakları var. Sonrasında da Paris Olimpiyatları var. Şu an için her şey çok güzel" diye konuştu.

        Hem FIVB Milletler Ligi’nde hem de 2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Özbay, "Hedeflerimiz iki turnuvada da şampiyon olabilmek. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu sene eminim ki bizim için her şey çok daha zor olacak. Takım olarak bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Bence hazırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Cansu Özbay, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile ilgili ise, "Santarelli’nin bizimle her zaman çok güzel bir ilişkisi var. Kendisi çok açık bir antrenör, her şeyi rahatlıkla konuşabiliyorsunuz" dedi.

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