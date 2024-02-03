Carlos Vinícius, resmen Galatasaray'da
Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinícius'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Transfermarkt'ın İngiltere uzmanı Daniel Busch, Carlos Vinícius hakkında değerlendirmelerde bulundu
Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinícius'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı kırmızlı ekip, İngiliz kulübüne 600 bin euro kiralama bedeli, Brezilyalı forvete ise 600 bin euro maaş ödeyecek.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
SÖZLEŞME DETAYI
>> Sezon sonuna kadar sözleşme
>> Kiralama bedeli 600 bin €
>> Maaş: 600 bin €
İNGİLTERE UZMANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Transfermarkt'ın İngiltere uzmanı Daniel Busch, Carlos Vinícius hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Busch, Vinícius için "Fiziksel olarak güçlü bir ceza sahası forveti. Vücudunu iyi kullanabilen ve kendini sürekli tehlikeli pozisyonlarda bulan bir oyuncu. Ancak, Premier League'de daha büyük bir rol üstlenmek için son vuruş kalitesinden yoksun ve genellikle oyunun dışında kalıyor" ifadelerini kullandı.