        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA, CDP değerlendirmesinde 'Triple A' derecelendirmesine ulaştı

        CarrefourSA, CDP değerlendirmesinde ‘Triple A’ derecelendirmesine ulaştı

        Dünyanın en saygın çevresel raporlama platformlarından CDP tarafından açıklanan 2025 sonuçlarına göre CarrefourSA; İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman modüllerinin tamamında Global A Listesi'nde yer alarak "Triple A" derecelendirmesine ulaştı

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 09:51 Güncelleme:
        CarrefourSA, dünyanın en prestijli çevresel raporlama platformu CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) tarafından 2025 raporlama dönemi değerlendirmesi kapsamında İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Orman modüllerinin tamamında en yüksek not olan 'A' derecesiyle ödüllendirildi.

        Bu sonuçla CarrefourSA, küresel ölçekte Triple A statüsüne ulaştı.

        'Triple A' Skoruna Ulaşan Tek Gıda Perakendecisi Oldu

        2025 yılında dünya genelinde 22.165 şirketin raporlama yaptığı CDP değerlendirmesinde CarrefourSA, bu başarıyı elde eden yalnızca yirmi yedi şirket arasında yer alırken, Türkiye'de 'Triple A' skoruna ulaşan tek gıda perakendecisi oldu.

        Ödül töreni kapsamında gerçekleştirilen 'CDP Türkiye 2025 Triple A Liderleri' panelinde yer alan CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, gıda perakendesinde iklim ve doğa risklerinin tedarik zinciri yönetimine entegrasyonu ve sürdürülebilirlik yatırımlarının finansal dönüşümü hakkında konuştu. "77 ilde faaliyet gösteren 1.250 mağazamız, bayilerimiz dahil 15 bin çalışma arkadaşımız ve yıllık 122 milyon trafik hacmine ulaşan online operasyonlarımızla, bu ölçeğin getirdiği sorumluluğun tam anlamıyla farkındayız" diyen Kartallıoğlu şunları söyledi: "CDP platformunu 2020’den bu yana tedarik zincirinin dayanıklılığını inşa ettiğimiz, çevresel risklerimizi yönettiğimiz ve sürdürülebilirlik stratejimizi somut aksiyonlara dönüştürdüğümüz kritik bir karar mekanizması olarak konumlandırıyoruz. Tüm modüllere yanıt veren sayılı gıda perakendecilerinden biri olarak Triple A derecesine ulaşmak; sorumluluğumuzu küresel ölçekte de tescillenmiş bir performansla hayata geçirdiğimizin göstergesi."

        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
