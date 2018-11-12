Tarım ve Orman Bakanlığı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) kapsamında çiftçilere bu yıl yaklaşık 180 milyon TL destek ödemesi yapılacak. 3 kategoriye ayrılan destekleme ödemelerinde minimum toprak işlemeli tarım kategorisinde dekar başına 45 TL, toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun engellenmesi kategorisinde dekar başına 60 TL, çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalar kategorisinde ise dekar başına 135 TL ödeme yapılıyor.

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

2016 yılında uygulama konulan proje kapsamında 2 yılda çiftçilere 254.5 milyon TL destek ödemesi yapılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ÇATAK projesinin hem çiftçilerin daha çok gelir elde etmelerine imkan verilmesi hem de çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması gayesiyle geliştirildiğini kaydetti.



'56 İLDE 36 BİN ÇİFTÇİYE 434.5 MİLYON TL DESTEK VERMİŞ OLACAĞIZ'

Pakdemirli “Bu yılki ödemeleri de gerçekleştirdiğimizde 3 yıl süre için hibe sözleşmesi yaptığımız ve uygulamaları gerçekleştiren 58 ilimizdeki yaklaşık 36 bin çiftçilerimize toplam 434.5 milyon TL civarında bir destek ödemesi yapmış olacağız. Bundan sonrası içinde çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için gayretli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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