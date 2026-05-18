Programa katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Ülkemizin toplam çay üretiminin yüzde 70'i Rize'mizde gerçekleşiyor. Alternatifsiz kıymetli bir üründür. Bizim için Rize'de çay yeşilin adıdır. Ben bütün üreticilerimize bu sezonu hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. Çayın şehrimize ilk gelişinden itibaren babaannelerin, anneannelerin ciddi emeği var" diye konuştu.