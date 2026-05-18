        Haberler Gündem Güncel Çay hasadı ilk kez şenlikle karşılandı | Son dakika haberleri

        Rize'de çay hasadı ilk kez şenlikle birlikte karşılandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, çay hasadı ilk kez düzenlenen şenlikle birlikte karşılandı. "Yeni çay sezonu bir yaprakla başlar" sloganıyla yapılan etkinlikte sembolik ilk hasatta 100 yaşındaki kadınla torunları çay topladı. Çay toplama yarışması yapılırken, bir çiftçi de kız arkadaşına çay bardağının yanına bıraktığı çay filiziyle evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:17 Güncelleme:
        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde, çayın üretim kültürünü ve emeğini görünür kılmak amacıyla "Çay Hasat Karşılama Etkinliği" düzenlendi.

        Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ardeşen Turizm Fakültesi öncülüğünde, birçok kurumun desteğiyle hayata geçirilen programa bölgede yaşayanlar ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

        Kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği 'yeni çay sezonu bir yaprakla başlar' adlı etkinlik, Karadeniz'in simgesi horon gösterileriyle başladı.

        Ardından bahçeye girilerek sembolik ilk çay hasadı yapıldı.

        Düzenlenen çay toplama yarışması ve butik çay tadım deneyimlerinin de yer aldığı şenlik havasındaki programda, 100 yaşındaki Emine Dalbatstı ile torunları çay hasadı yaptı.

        Sahnede çay içen çiftçi Adem Kuyumcu, Beste Köseoğlu'na çay bardağının yanına bıraktığı çay filizi ile evlenme teklifi etti.

        Renkli görüntülere sahne olan etkinlik dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından yöresel sanatçıların ezgileriyle oynanan horonla sona erdi.

        Programa katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Ülkemizin toplam çay üretiminin yüzde 70'i Rize'mizde gerçekleşiyor. Alternatifsiz kıymetli bir üründür. Bizim için Rize'de çay yeşilin adıdır. Ben bütün üreticilerimize bu sezonu hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. Çayın şehrimize ilk gelişinden itibaren babaannelerin, anneannelerin ciddi emeği var" diye konuştu.

        Bayram havasında bir sezon geçirmeyi istediklerini söyleyen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de "Çayın varoluşunu devam ettirebilmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Üreticilerimizde kampanya açışında bahçeye girmelerini, acele etmemelerini, zamanı gelince çayı toplamalarını istiyoruz. Çayın bekleyeceği en güzel yer bahçedir. Verilen limitler dahilinde toplamak lazım. Güllük gülistanlık bahar içerisinde bayram havasında bir kampanya olsun isterim' dedi.

