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Haberlerİş-Yaşam

ÇAYKUR çay pudrası ihraç edecek

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) siyah ve yeşil çay pudrası ihraç edecek

ÇAYKUR çay pudrası ihracı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işletme tarafından üretilen siyah ve yeşil çay pudrasının pasta, dondurma gibi sektörlerde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

İhracata yönelik çalışmaların hız kazandığı ve ilk olarak Almanya'ya ihracat girişiminin gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, kısa sürede gerek matcha çayı olarak gerek kullanıldığı ürünlerde tüketicilerin beğenisini kazanan yeşil ve siyah çay pudrasının dünya pazarına açılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu anlamda çalışmaların başladığı, ilk adımın Almanya'dan atıldığı kaydedilerek "Almanya üzerinden yapılan çalışmalarda bir kadın girişimci ile ön anlaşma sağlanmıştır. Hedefimiz Almanya'dan başlayarak katkı maddesi kullanılmadan, dünyanın üzerine kar yağan tek çayından üretilen çay pudrasının tanıtım ve satışını sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

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