Çaykur Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'da Giannis Papanikolaou ve Alanyaspor'da Maestro, kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor puanını 19'a, Alanyaspor ise 22'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibinin golünü 80'da Valentin Mihaila atarken, konuk ekibin golünü ise 89. dakikada Steve Mounie kaydetti.
Çaykur Rizespor forması giyen Giannis Papanikolaou 6. dakikada, Alanyaspor'da top koşturan Maestro ise 43. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Karadeniz temsilcisi puanını 19'a, Akdeniz ekibi ise 22'ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6’ncı dakikada Çaykur Rizespor’da Papanikolaou, rakibi Efecan’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla gördü. Ev sahibi ekip mücadelede 10 kişi kadı.
42’nci dakikada Corendon Alanyaspor’da Maestro, rakibi Olawoyin’e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Corendon Alanyaspor mücadelede 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
62’nci dakikada Çaykur Rizesporlu Taha’nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Laçi’nin gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler tarafından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
79’uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer’in savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Mihaila’nın sürükleyip kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.
89’uncu dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hagi’nin sert pasında topa gelişine vuran Steve’in şutu ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gösterdiği pozisyon, VAR incelemesi sonrası gol değeri kazandı: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 84 Taylan), Augusto, (Dk. 60 Mihaila) Zeqiri (Dk 72 Mithat), Sowe (Dk. 84 Halil)
CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima (Dk. 67 Fatih), Aliti, Ümit (Dk. 85 Lina), Baran (Dk. 46 İbrahim), Makouta, Maestro, Ruan, Efecan (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven (Dk. 72 Steve)
GOLLER: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor) – Dk. 89 Steve (Corendon Alanyaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 8 Papanikolaou (Çaykur Rizepspor) Dk. 42 Maestro (Corendon Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Zeqiri, Sagnan (Çaykur Rizespor) – Ruan, Hagi, Aliti (Corendon Alanyaspor)