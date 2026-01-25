Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Çaykur Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'da Giannis Papanikolaou ve Alanyaspor'da Maestro, kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor puanını 19'a, Alanyaspor ise 22'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 19:23 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı kartlar var, kazanan yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibinin golünü 80'da Valentin Mihaila atarken, konuk ekibin golünü ise 89. dakikada Steve Mounie kaydetti.

        Çaykur Rizespor forması giyen Giannis Papanikolaou 6. dakikada, Alanyaspor'da top koşturan Maestro ise 43. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte Karadeniz temsilcisi puanını 19'a, Akdeniz ekibi ise 22'ye çıkardı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor, Eyüpspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6’ncı dakikada Çaykur Rizespor’da Papanikolaou, rakibi Efecan’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla gördü. Ev sahibi ekip mücadelede 10 kişi kadı.

        42’nci dakikada Corendon Alanyaspor’da Maestro, rakibi Olawoyin’e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Corendon Alanyaspor mücadelede 10 kişi kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        62’nci dakikada Çaykur Rizesporlu Taha’nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Laçi’nin gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler tarafından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        79’uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer’in savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Mihaila’nın sürükleyip kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

        89’uncu dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hagi’nin sert pasında topa gelişine vuran Steve’in şutu ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gösterdiği pozisyon, VAR incelemesi sonrası gol değeri kazandı: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 sona erdi.

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

        ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 84 Taylan), Augusto, (Dk. 60 Mihaila) Zeqiri (Dk 72 Mithat), Sowe (Dk. 84 Halil)

        CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima (Dk. 67 Fatih), Aliti, Ümit (Dk. 85 Lina), Baran (Dk. 46 İbrahim), Makouta, Maestro, Ruan, Efecan (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven (Dk. 72 Steve)

        GOLLER: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor) – Dk. 89 Steve (Corendon Alanyaspor)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 8 Papanikolaou (Çaykur Rizepspor) Dk. 42 Maestro (Corendon Alanyaspor)

        SARI KARTLAR: Zeqiri, Sagnan (Çaykur Rizespor) – Ruan, Hagi, Aliti (Corendon Alanyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO

        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?