        Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 15:31
        Rizespor tek attı 3 aldı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Qazim Laçi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Rizespor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 24 puanda kaldı.

        Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

