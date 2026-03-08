Çaykur Rizespor: 1 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Qazim Laçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 24 puanda kaldı.
Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
