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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor-Ankaragücü: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor-Ankaragücü: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı. Rizespor, 25'te Gaich ve 32'de Olawoyin'in golleriyle 2-0 öne geçerken, müthiş bir geri dönüşe imza atan Başkent ekibi 56'da Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'in golleriyle 1 puanı kurtardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 21:13 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:29
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        Ankaragücü 90+9'da puanı kaptı!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Ev sahibi Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 25'te Gaich ve 32'de Olawoyin'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Ankaragücü, 56'da Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'in golleriyle mağlubiyetten kurtuldu.

        Evinde 3 maç sonra puan kaybeden Rizespor, puanını 49'a çıkarırken haftayı 7. sırada kapattı.

        Puanını 38' çıkaran Ankaragücü ise 14. sırada yer aldı.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Varesanovic (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk. 75 Sauer), Gaich (Dk. 75 Minchev)

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Pedrinho), Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 46 Bajic)

        Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor), Dk. 56 Bajic, Dk. 90+9 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog, Dk. 64 Mert Çetin, Dk. 85 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+10 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+6 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

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