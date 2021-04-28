Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio

YEDEKLER: Tarık, Abdullah, Remy, Skoda, Donsah, Emir, Fernando, Melnjak, Mithat, Moroziuk

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre

YEDEKLER: Emre, Utku, Montero, Larin, Bilal, Rıdvan, Mensah, Serdar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 5 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı.

Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

3 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

40. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı. Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazandı.

RİZE 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.