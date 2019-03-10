Ligin ikinci yarısına damga vuran iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Çaykur Rizespor maça hızlı başladı ve 7. dakikada gole yaklaştı: Hızlı gelişen Rizespor atağında Aminu savunmanına rkasına sarktı. Karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ama kaleci Lung gole izin vermedi.
22. dakikada maç 1-0'a geldi: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ters kanada açılan topu Samudio ortaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde kaleci Lung'dan seken topu Muriqi tamamladı ve takımını öne geçirdi.
GOL İPTAL EDİLDİ
37. dakikada organize gelişen Rizespor atağında Boldrin'in pasıyla Muriqi topu ağlara gönderdi. Ama topu eliyle kontrol ettiği için gol geçerli sayılmadı.
Ev sahibi ekip 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı: Sol kanattan Melnjak'ın ortasında arka direkte topla buluşan Samudio, çapraz pozisyonda çok sert bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.
KAYSERİ DİREĞE TAKILDI
59. dakika oynanırken Kayserispor direğe takıldı: Umut Bulut, ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı. Top üst direkten döndü.
RİZE PENALTI KAZANDI, FARK 3'E GELDİ
Karşılaşmada 64. dakika oynanırken Kayserispor ceza sahası önünde yaşanan karambolde Muriqi topu kontrol edip ceza sahasına sokulmak istedi. Yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Muriqi, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kayserispor 71. dakikada gole yaklaştı: Deniz Türüç, sol kanattan sıfıra inip arka direğe topu kesti. Çizgi üzerinde Awaziem araya girip golü önledi.
GÖKHAN GOLE İZİN VERMEDİ
Dakikalar 78'i gösterdiğinde Deniz Türüç slalom yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup yakın direk dibine vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan Akkan, soluna çok iyi uzanıp mutlak golü önledi.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 31'e yükseltti. Rizespor, ligin ikinci yarısında topladığı puan sayısını da 19'a çıkardı. Hikmet Karaman yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Kayserispor ise haftayı 32 puanla kapadı.
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