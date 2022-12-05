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Çaykur Rizespor - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Rizespor, 30. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'la öne geçerken, Pendikspor'a 1 puanı getiren gol 90+5'te Berkay Sülüngöz'den geldi.

Çaykur Rizespor - Pendikspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 86 Papa), Bolasie (Dk. 79 Hurk), Deniz Hümmet (Dk. 86 Seyfettin Anıl Yaşar), Sefa Yılmaz (Dk. 79 Miya), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Benhur Keser)

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Berkay Sülüngöz, Murat Akça (Dk. 58 Ahmet Yazar), Erhan Kara, Hasan Kılıç (Dk. 76 Görkem Bitin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Regattin, Kappel, Thuram (Dk. 83 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 30 Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Dk. 90+5 Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Kılıç, Dk. 45+3 Erdem Özgenç, Dk. 53 Regattin (Pendikspor), Koray Altınay (Maç bitiminde) (Çaykur Rizespor)

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