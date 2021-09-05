GÜRCAN BİLGİÇ: Hollanda maçı öncesinde eleştirileri tonunda tutmak lazım. Ama "Bizim Çocuklar"ın da beklentiler ile yaptıkları arasındaki farkı da görmeleri gerekiyor. Bir hayal dünyasında, bol Euro'lu primler arasında, pamuklara başlarını yaslıyorlar. Bu ülkede onlardan daha iyi koşacaklar var. Şenol Hoca'nın da ondan daha iyi yönetecekler olduğunu bilmesi gerekiyor.